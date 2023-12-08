IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.954 - 7.174

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi terkonsolidasi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini berada di rentang 6.954 - 7.174.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola pergerakan IHSG berhasil menggeser rentang konsolidasi wajar dan masih berpotensi mengalami penguatan terbatas.

"Namun adanya sentimen negatif dari terjadinya capital outflow yang tercatat secara ytd masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Jumat (8/12/2023).

Menurut William, sehingga masih cukup besarnya peluang tekanan tetap perlu diwaspadai oleh para investor.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 47,22 poin atau 0,67% ke level 7.134,62 pada penutupan perdagangan, Kamis (7/12/2023).