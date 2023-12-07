IHSG Ditutup Menguat ke 7.134, Transaksi Tembus Rp13,2 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 47,22 poin atau 0,67% ke level 7.134,62 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Kamis (7/12/2023).

Pada penutupan perdagangan terdapat 177 saham menguat, 377 saham melemah dan 206 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,2 triliun dari 26,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,92% ke 945,222, indeks JII naik 1,12% ke 530,653, indeks IDX30 menguat 0,43% ke 485,436 dan indeks MNC36 melemah 0,25% ke 354,498.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,74%, industri 0,35%, non siklikal 0,39%, siklikal 0,52%, kesehatan 1,58%, keuangan 0,35%, properti 1,23%, teknologi 0,73%, transportasi 0,64%. Sedangkan yang menguat ada sektor barang baku 4,06%, infrastruktur 3,08%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) naik 25,00% ke Rp4.350, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 22,14% ke Rp1.600 dan saham PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) naik 17,14% ke Rp123.