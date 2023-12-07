Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 7.134, Transaksi Tembus Rp13,2 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:46 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 7.134, Transaksi Tembus Rp13,2 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 47,22 poin atau 0,67% ke level 7.134,62 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Kamis (7/12/2023).

Pada penutupan perdagangan terdapat 177 saham menguat, 377 saham melemah dan 206 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,2 triliun dari 26,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,92% ke 945,222, indeks JII naik 1,12% ke 530,653, indeks IDX30 menguat 0,43% ke 485,436 dan indeks MNC36 melemah 0,25% ke 354,498.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni energi 0,74%, industri 0,35%, non siklikal 0,39%, siklikal 0,52%, kesehatan 1,58%, keuangan 0,35%, properti 1,23%, teknologi 0,73%, transportasi 0,64%. Sedangkan yang menguat ada sektor barang baku 4,06%, infrastruktur 3,08%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) naik 25,00% ke Rp4.350, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 22,14% ke Rp1.600 dan saham PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) naik 17,14% ke Rp123.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190884/ihsg_ditutup_melemah-Rskf_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.609 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190800/ihsg_menguat-oVeR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.657 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190706/ihsg_ditutup_melemah-x50h_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.618
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement