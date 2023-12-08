Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Penyebab Pengajuan Pinjol Tidak di ACC

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:07 WIB
Berikut Penyebab Pengajuan Pinjol Tidak di ACC
Penyebab Pengajuan Pinjol Tidak di ACC. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA Pinjaman online (Pinjol) adalah salah satu cara mudah untuk mendapatkan uang dengan cepat. Pinjol ini menawarkan nasabah untuk meminjam uang dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

Meskipun terkenal mudah dan cepat, pinjol memiliki syarat dan proses tertentu. Sehingga tidak sedikit nasabah yang pengajuannya tidak mendapatkan ACC atau bahkan sampai ditolak.

Adapun penyebab pengajuan pinjol tidak di ACC, pertama, jumlah pengajuan melebihi limit pinjaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pinjol adalah tenor, bunga, dan limit pinjaman.

Setiap pengajuan pinjaman memiliki batas maksimal pinjaman yang dapat diajukan oleh calon nasabah.

Kedua, calon nasabah memiliki persyaratan yang tidak lengkap dan tidak jelas. Dalam mengajukan pinjol, persyaratan seperti dokumen dan lain-lain perlu dipastikan sudah lengkap. Hal tersebut karena akan menyulitkan pihak penyedia layanan untuk melakukan verifikasi dan analisis kredit.

