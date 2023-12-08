Tenang UMKM, Ada BRI! Kontribusi Besar Tingkatkan Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM memberikan banyak kontribusi baik pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 65 juta UMKM yang mewakili 99% dari total kegiatan bisnis. Mereka bahkan menyerap 97% lapangan kerja atau 116 juta orang dan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional.

Meski menjadi penyumbang mayoritas PDB di Indonesia, namun UMKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya akses pasar, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil, kurangnya penggunaan teknologi yang lebih maju dan juga keterbatasan akses ke layanan keuangan. Kondisi ini juga diperparah oleh infrastruktur yang kurang memadai di daerah terpencil.

Pemerintah pun turun tangan untuk mengatasi permasalahan UMKM dengan kebijakan yang pro UMKM agar cepat naik kelas. Salah satunya mempercepat UMKM go digital. Hingga saat sudah 22,81 juta UMKM onboarding atau digitalisasi ke dalam jaringan online dari target 30 juta UMKM pada 2024.

Tidak hanya itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI juga turut andil dalam memajukan UMKM Indonesia. Sejak tahun 1895, BRI terus melayani dengan setulus hati memberikan pemberdayaan kepada UMKM untuk terus tumbuh menjadi hebat dan kuat.

Peran BRI yang akan memasuki usia 128 tahun pada 16 Desember 2023 diapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri pembukaan UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023 yang merupakan rangkaian dari HUT ke-128 BRI yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 7-10 Desember 2023.

Jokowi mengapresiasi komitmen BRI untuk terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan UMKM di Indonesia. Jokowi mengungkapkan bahwa UMKM merupakan penopang ekonomi nasional.

“61% PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Oleh karenanya saya menghargai dan mengapresiasi event ini, karena produk yang ditampilkan dikurasi sangat baik. Kemasan dan branding serta yang paling penting BRI mempertemukan UMKM dengan para buyer," kata Jokowi dalam acara pembukaan UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023 di JCC Senayan Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM Expo(RT) BRILianpreneur 2023 ini telah terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara keseluruhan.

Erick Thohir mengungkapkan bahwa dorongan Presiden untuk membentuk ekosistem bagi UMKM, baik dari sisi pendanaan, akses pasar dan pendampingan telah dilakukan oleh BRI sebagai BUMN.

"UMKM adalah prioritas pertumbuhan ekonomi nasional, dan BRI sebagai bank dengan portofolio UMKM terbesar diharapkan terus bergerak menciptakan ekosistem bagi pelaku UMKM dengan tujuan utama ekonomi tumbuh," ujar Erick Thohir.