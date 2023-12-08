Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

46,7% Kendaraan Diprediksi Kabur dari Jabodetabek saat Libur Nataru

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:42 WIB
46,7% Kendaraan Diprediksi Kabur dari Jabodetabek saat Libur Nataru
Jasa Marga prediksi 46,7% kendaraan keluar dari jabodetabek pada Libur Nataru (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA – Jasa Marga memprediksi 46,7% kendaraan kabur dari Jabodetabek saat libur Nataru. Peningkatan lalu lintas tertinggi di jalan tol Jasa Marga Group diprediksi masih menuju arah Timur/Trans Jawa.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan mayoritas distribusi volume lalu lintas baik yang keluar wilayah Jabotabek menuju Timur/Trans Jawa dan Bandung mencapai 46,7% yang kemudian diikuti oleh lalu lintas yang menuju Barat/Merak sebesar 30,9% dan menuju Selatan/ sebesar 22,4%.

Untuk menghadapi lonjakan lalu lintas ini, Subakti Sukur menjelaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral yang intensif dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Antara lain dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian PUPR (Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol), Kepolisian (Korlantas dan Polda) serta pemerintah daerah setempat," kata Subakti Syukur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2023).

Selain itu Subakti juga menjelaskan kesiapan Jasa Marga dalam memberikan pelayanan yang optimal selama libur panjang Nataru 2023/2024 di wilayah Jawa Timur, dengan terus meningkatkan layanan preservasi, peningkatan layanan operasional, peningkatan layanan rest area, hingga pengoperasian ruas baru.

Selain itu Jasa Marga juga meningkat kapasitas lajur di Jalan Tol Surabaya-Gempol segmen Sidoarjo s.d Porong (KM 757 s.d KM 762) semula 2 lajur menjadi 3 lajur (Jalur A & B).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123498/jalan_tol-XbtH_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20% Selama 8 Hari di Mudik Lebaran 2025, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117067/jalan_tol-8aqh_large.jpg
Heboh e-Toll Gratis Rp500 Ribu Jasa Marga, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099674/467-ribu-kendaraan-kembali-ke-jabotabek-usai-libur-natal-2024-lR3zvwzUix.jpg
467 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Natal 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094432/catat-ini-puncak-arus-mudik-dan-balik-nataru-di-tol-solo-yogyakarta-t5Xc22Q51b.jpg
Catat, Ini Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru di Tol Solo-Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084627/ada-kecelakaan-horor-di-tol-cipularang-jasa-marga-buka-suara-a0oMMQuRbN.jpg
Ada Kecelakaan Horor di Tol Cipularang, Jasa Marga Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/340/3058715/jasa_marga-E2Ht_large.jpeg
Perkuat Kepedulian Lingkungan, Jasa Marga Gelar Program TJSL di Desa Binaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement