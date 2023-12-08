46,7% Kendaraan Diprediksi Kabur dari Jabodetabek saat Libur Nataru

JAKARTA – Jasa Marga memprediksi 46,7% kendaraan kabur dari Jabodetabek saat libur Nataru. Peningkatan lalu lintas tertinggi di jalan tol Jasa Marga Group diprediksi masih menuju arah Timur/Trans Jawa.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan mayoritas distribusi volume lalu lintas baik yang keluar wilayah Jabotabek menuju Timur/Trans Jawa dan Bandung mencapai 46,7% yang kemudian diikuti oleh lalu lintas yang menuju Barat/Merak sebesar 30,9% dan menuju Selatan/ sebesar 22,4%.

Untuk menghadapi lonjakan lalu lintas ini, Subakti Sukur menjelaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral yang intensif dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Antara lain dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian PUPR (Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol), Kepolisian (Korlantas dan Polda) serta pemerintah daerah setempat," kata Subakti Syukur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2023).

Selain itu Subakti juga menjelaskan kesiapan Jasa Marga dalam memberikan pelayanan yang optimal selama libur panjang Nataru 2023/2024 di wilayah Jawa Timur, dengan terus meningkatkan layanan preservasi, peningkatan layanan operasional, peningkatan layanan rest area, hingga pengoperasian ruas baru.

Selain itu Jasa Marga juga meningkat kapasitas lajur di Jalan Tol Surabaya-Gempol segmen Sidoarjo s.d Porong (KM 757 s.d KM 762) semula 2 lajur menjadi 3 lajur (Jalur A & B).