Mentan Naik Kereta Cepat Whoosh ke Bandung, Bicara soal Pangan RI

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan Kabupaten Bandung.

Bahkan Amran pun menggunakan Kereta Cepat Whoosh sebagai mobilitasnya untuk pergi Kabupaten Bandung.

"Ini serasa kita di Jepang naik Shinkansen ini luar biasa Presiden kita ini gagasan besar ini adalah sejarah pertama ada Kereta Cepat dan serasa kita di Jepang," katanya dikutip dalam video di akun resmi YouTube Kementerian Pertanian (Kementan), Jumat (8/12/2023).

Tujuannya datang ke Kabupaten Bandung untuk meninjau soal percepatan tanam bersama seluruh PPL, KTNA, Kelompok Tani.

"Bahwa segera disempurnakan Permentan agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan mudah," ucapnya.