Ganjar: Pelaku Usaha Mitra Strategis Atasi Masalah Ekonomi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, menyatakan pelaku usaha merupakan mitra strategis dalam mengatasi masalah ekonomi.

Pasalnya, pelaku usaha selalu punya solusi taktis dan cepat dalam menghadapi setiap tantangan perekonomian.

Menurutnya, posisi pelaku usaha sebagai mitra srategis ini sangat membantu pemerintah dalam praktek keseharian bagaimana membangun bisnis dan berwirausaha.

Terkait dengan itu, Ganjar sangat mengharapkan dukungan pelaku usaha kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, pada Pemilihan Presiden (Pipres) 2024, yang juga mengusung ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan.

"Kami berharap betul, kawan-kawan akan membantu dalam praktek keseharian bagaimana membangun bisnis dan berwirausaha. Kami senang sekali karena ini bagian dari cara menyelesaikan yang lebih taktis dan cepat," kata Ganjar dalam acara Deklarasi Progresif, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (8/12/2023).