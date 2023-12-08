Badan Otorita Hati-Hati Cari Investor Teknologi untuk IKN

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan pembahasan pengembangan moda transportasi modern, salah satunya taksi terbang dengan calon investor asing masih alot.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Mohammed Ali Berawi menjelaskan, alotnya diskusi menjadi penyebab panjangnya realisasi investasi teknologi-teknologi terbarukan yang bakal diterapkan di IKN.

Sebab ketertarikan minat calon investor asing tergolong cukup tinggi untuk minat pengembangan teknologi modern di IKN.

Namun Badan Otorita juga selektif memilih calon investor yang cocok dengan kemampuan keekonomian negara maupun masyarakat yang bakal menggunakan teknologi tersebut.

"Proses ini cukup berhati-hati karena ini bicara investasi bagaimana perusahaan swasta cari profit dan kita pemerintah cari benefit untuk kepentingan masyarakat. Ada proses negosiasi yang cukup siginifikan waktunya di situ bahwa ini akan bawa kebaikan bagi semua pihak. Poin itu yang cukup alot diskusinya." ujar Ali di usai acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SIPS) di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Lebih lanjut, Ali mengungkapkan saat ini beberapa negara juga tertarik untuk mengembangkan taksi terbang di IKN. Seperti Korea dengan Hyundai Motor Company, China melalui perushaan Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd, dan Amerika lewat perushaan Boeing Wisk.

"Kalau untuk Hyundai yang besar, 5 pessenger, 4 penumpang 1 pilot itu rencana Juli 2024 (pameran teknologi)," kata Ali.