HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Pemilu, Partai Perindo Gelar Pelatihan Kepemimpinan Bagi Caleg Muda

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:40 WIB
Jelang Pemilu, Partai Perindo Gelar Pelatihan Kepemimpinan Bagi Caleg Muda
Ketum Pemuda Partai Perindo Michael Sianipar. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo, hari ini melaksanakan pelatihan kepemimpinan kepada Caleg Muda Partai Perindo.

Adapun pelatihan diikuti Caleg Muda Perindo dari seluruh Indonesia dan dihadiri Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar.

Dalam sambutannya, Michael takjub dengan begitu banyaknya perserta yang hadir dalam acara pelitahan ini. Dia mengatakan kontestasi pemilu 2024 tinggal menghitung waktu.

Oleh karenanya, dirinya mengingatkan kepada para Caleg Muda Partai Perindo untuk lebih percaya diri dalam menghadapi pesta demokrasi nantinya.

Dan dapat mengamalkan sejumlah materi yang disampaikannya maupun pemateri lainnya. Sehingga target yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dapat tercapai.

"Semoga banyak ilmu baru ini juga segera diamalkan dan untuk teman saling melihat satu sama lain bahwa teman-teman tidak sendiri," katanya, Sabtu (9/12/2023).

