Begini Cara Daftar Mudik Gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Ilustrasi angkutan bus mudik saat berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur (Foto: Okezone/Hafid Fuad)

JAKARTA- Program mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kini telah dibuka. Layanan ini diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan ditujukan bagi para pengguna sepeda motor.

Adapun pendaftaran mudik gratis sudah bisa dilakukan sejak 5 Desember hingga 20 Desember 2023 mendatang. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Mitra Darat.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (9/12/2023), untuk lebih jelasnya, berikut cara daftar mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Unduh aplikasi MitraDarat di ponsel Anda.

Pastikan Anda menggunakan aplikasi MitraDarat versi terbaru di Android (MitraDarat v.1.1.8) atau iOS (MitraDarat v.2.3.1).

Login ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan Gmail atau Apple ID.

Setelah itu pilih tujuan dan jumlah peserta mudik.

Isi kelengkapan data pemudik sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Apabila pendaftaran telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah peserta akan mendapatkan kode booking untuk divalidasi menjadi e-ticketing.

Setelah itu pemudik bisa melakukan verifikasi di kantor pusat Kemenhub dan GOR bulungan Blok M untuk wilayah Jakarta, serta Terminal Pondok Cabe untuk wilayah Tangerang Selatan.

Terkait mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Direktur Angkutan Jalan, Suharto, mengatakan pihaknya akan menyediakan kuota 90 unit bus AKAP dan Pariwisata dengan total penumpang 3.600. Sedangkan untuk sepeda motor disiapkan 120 unit dengan empat truk.

Adapun waktu keberangkatan akan dilaksanakan pada 22 Desember 2023 di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan untuk pengendara sepeda motor dan keberangkatan pada 23 Desember 2023 di Terminal Terpadu Pulo Gebang serta Kampung Rambutan untuk penumpang.