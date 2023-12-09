JAKARTA- Program mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kini telah dibuka. Layanan ini diselenggarakan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan ditujukan bagi para pengguna sepeda motor.
Masyarakat Diimbau Tak Kendarai Motor untuk Perjalanan Mudik Nataru
Adapun pendaftaran mudik gratis sudah bisa dilakukan sejak 5 Desember hingga 20 Desember 2023 mendatang. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Mitra Darat.
Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (9/12/2023), untuk lebih jelasnya, berikut cara daftar mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Terkait mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Direktur Angkutan Jalan, Suharto, mengatakan pihaknya akan menyediakan kuota 90 unit bus AKAP dan Pariwisata dengan total penumpang 3.600. Sedangkan untuk sepeda motor disiapkan 120 unit dengan empat truk.
Adapun waktu keberangkatan akan dilaksanakan pada 22 Desember 2023 di Terminal Pondok Cabe, Tangerang Selatan untuk pengendara sepeda motor dan keberangkatan pada 23 Desember 2023 di Terminal Terpadu Pulo Gebang serta Kampung Rambutan untuk penumpang.