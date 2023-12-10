Pemesan Tiket KA Tembus 886 Ribu Penumpang pada Libur Nataru

Kereta Api pada Musim Nataru (Foto: Okezone/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membuka pemesanan tiket untuk periode keberangkatan 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 atau pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2024.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, per hari ini tiket terjual sebanyak 886.540 tiket atau 33,11% dari total tiket yang disediakan yakni sebanyak 2.677.606 tiket KA Jarak Jauh , menengah dan Lokal, untuk periode keberangkatan 21 Desember - 7 Januari.

Tiket di masa Nataru ini masih cukup banyak tersedia, masyarakat dapat memesan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id dan serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya. Kami mengimbau agar masyarakat merencanakan liburannya sebaik mungkin.

Adapun rincian tiket yang sdh dipesan oleh pelanggan sebagai berikut:

a. Kelas eksekutif: 200.648 tiket terjual (Kapasitas 786.728 tempat duduk).

b. Kelas bisnis: 24.880 tiket terjual (Kapasitas 118.208 tempat duduk).

c. Kelas Ekonomi: 661.012 tiket terjual (Kapasitas 1.772.670 tempat duduk).