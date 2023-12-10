Intip Bahagianya Siti Usai Barang Dagangan Diborong Ganjar Pranowo di CFD

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga mengitari kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Jakarta, Minggu (10/12/2023).

Mengawali perjalanan dari kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ganjar terlebih dahulu menaiki Light Rail Transit (LRT) dari stasiun Kuningan mengarah ke stasiun Dukuh Atas.

Setelah beberapa menit berjalan, Ganjar tiba di stasiun Dukuh Atas. Ia keluar dari gate dan mengarah ke Car Free Day jalan Sudirman-Thamrin untuk berlari.

Mengenakan topi dan baju putih, Ganjar berlari menelusuri jalan Sudirman-Thamrin. Ia pun menjadi pusat perhatian masyarakat yang juga sedang berolahraga.

Banyak masyarakat yang mengajaknya bersalaman ataupun berfoto bersama. Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan mereka sembari berlari.

“Selamat pagi Pak Ganjar, semangat larinya Pak,” kata beberapa orang pelari yang menyapa Ganjar.