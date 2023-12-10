Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Bahagianya Siti Usai Barang Dagangan Diborong Ganjar Pranowo di CFD

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |16:24 WIB
Intip Bahagianya Siti Usai Barang Dagangan Diborong Ganjar Pranowo di CFD
Ganjar Pranowo di CFD Sudirman (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga mengitari kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Jakarta, Minggu (10/12/2023).

Mengawali perjalanan dari kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ganjar terlebih dahulu menaiki Light Rail Transit (LRT) dari stasiun Kuningan mengarah ke stasiun Dukuh Atas.

Setelah beberapa menit berjalan, Ganjar tiba di stasiun Dukuh Atas. Ia keluar dari gate dan mengarah ke Car Free Day jalan Sudirman-Thamrin untuk berlari.

Mengenakan topi dan baju putih, Ganjar berlari menelusuri jalan Sudirman-Thamrin. Ia pun menjadi pusat perhatian masyarakat yang juga sedang berolahraga.

Banyak masyarakat yang mengajaknya bersalaman ataupun berfoto bersama. Dengan ramah, Ganjar pun melayani permintaan mereka sembari berlari.

“Selamat pagi Pak Ganjar, semangat larinya Pak,” kata beberapa orang pelari yang menyapa Ganjar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement