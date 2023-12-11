BEI: Penghimpunan Dana Rights Issue Tembus Rp40,9 Triliun

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa jumlah penghimpunan dana penambahan modal dengan skema rights issue Rp40,9 triliun.

Angka tersebut direalisasikan oleh 27 perusahaan tercatat efektif per 8 Desember 2023.

“Untuk Rights Issue, per tanggal 8 Desember 2023 telah terdapat 27 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp40,9 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Sabtu, 9 Desember 2023.

Adapun saat ini masih terdapat 24 perusahaan tercatat yang masuk dalam pipeline aksi korporasi tersebut. Penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) itu berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.

Nyoman merinci bahwa sebagian besar korporasi yang berada dalam antrean merupakan perusahaan sektor konsumer siklikal, terdiri dari 8 konsumer siklikal, dan 4 non-siklikal.