Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI: Penghimpunan Dana Rights Issue Tembus Rp40,9 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |07:44 WIB
BEI: Penghimpunan Dana <i>Rights Issue</i> Tembus Rp40,9 Triliun
BEI: Penghimpunan Dana Rights Issue Tembus Rp40,9 Triliun. (Foto: BEI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa jumlah penghimpunan dana penambahan modal dengan skema rights issue Rp40,9 triliun.

Angka tersebut direalisasikan oleh 27 perusahaan tercatat efektif per 8 Desember 2023.

 BACA JUGA:

“Untuk Rights Issue, per tanggal 8 Desember 2023 telah terdapat 27 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp40,9 triliun,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Sabtu, 9 Desember 2023.

Adapun saat ini masih terdapat 24 perusahaan tercatat yang masuk dalam pipeline aksi korporasi tersebut. Penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) itu berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.

 BACA JUGA:

Nyoman merinci bahwa sebagian besar korporasi yang berada dalam antrean merupakan perusahaan sektor konsumer siklikal, terdiri dari 8 konsumer siklikal, dan 4 non-siklikal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148772/bei-2T50_large.jpg
BEI Kaji Pembukaan Perdagangan Saham Pukul 08.00 dan Penutupan Jam 17.00 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/320/3129425/ihsg-3yDn_large.jpg
Kondisi Pasar Modal Baik, BEI Klaim Laba Emiten Tumbuh Double Digit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/278/3129331/bei-0TY3_large.jpg
OJK dan BEI Buka-bukaan Aksi Korporasi Kala Bursa Rontok, Ada IPO BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3129010/bei-4yPB_large.jpg
BEI Ungkap Alasan Revisi Aturan ARB dan Trading Halt saat IHSG Anjlok 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/278/3121164/transaksi_bei-APDT_large.jpg
BEI: Transaksi Surat Utang Tembus Rp246,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement