Deretan Produk Israel yang Laris Manis di Indonesia

JAKARTA – Beberapa merek yang biasa dijual dipasaran mendapat suntikan dana dari Israel. Masyarakat berbondong-bondong melakukan pemboikotan terhadap produk sejak serangan Israel ke Palestina terjadi lagi.

Beberapa merupakan merek ternama yang masih digunakan oleh masyarakat. Produk ini terdiri dari berbagai macam kategori mulai dari kecantikan hingga makanan.

Inilah Produk Israel yang masih laris dan digunakan di Indonesia

1. Pakaian Olahraga

Salah satu merek Israel yang masih laris dan digunakan adalah pakaian olahraga dari Puma. Puma diboikot oleh masyarakat dunia sebab menjadi sponsor internasional tungga Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. Waze

Produk yang memiliki fitur pemberi rute terbaik ini merupakan perusahaan asal Israel sejak 2008. Didirikan oleh Uri Levine, Ehud Shabtai dan Amir Shunar namun diakuisisi oleh Google pada 2013.