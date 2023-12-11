Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Produk Israel yang Laris Manis di Indonesia

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |03:24 WIB
Deretan Produk Israel yang Laris Manis di Indonesia
Perang Israel-Hamas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Beberapa merek yang biasa dijual dipasaran mendapat suntikan dana dari Israel. Masyarakat berbondong-bondong melakukan pemboikotan terhadap produk sejak serangan Israel ke Palestina terjadi lagi.

Beberapa merupakan merek ternama yang masih digunakan oleh masyarakat. Produk ini terdiri dari berbagai macam kategori mulai dari kecantikan hingga makanan.

Inilah Produk Israel yang masih laris dan digunakan di Indonesia

1. Pakaian Olahraga

Salah satu merek Israel yang masih laris dan digunakan adalah pakaian olahraga dari Puma. Puma diboikot oleh masyarakat dunia sebab menjadi sponsor internasional tungga Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. Waze

Produk yang memiliki fitur pemberi rute terbaik ini merupakan perusahaan asal Israel sejak 2008. Didirikan oleh Uri Levine, Ehud Shabtai dan Amir Shunar namun diakuisisi oleh Google pada 2013.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092782/jualan-produk-fashion-masih-laris-manis-ini-buktinya-RAphD9Nu7A.jpg
Jualan Produk Fashion Masih Laris Manis, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/455/3085501/5-cara-membuat-barcode-dengan-mudah-JZPuR1XHx4.jpg
5 Cara Membuat Barcode dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086718/masyarakat-ri-sudah-tak-lagi-lihat-merek-produk-yang-penting-murah-wDa5yYp03Z.jpg
Masyarakat RI Sudah Tak Lagi Lihat Merek Produk, yang Penting Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068105/70-bahan-baku-impor-harga-jual-produk-di-ri-masih-mahal-Aqqkz5LQN0.jpg
70% Bahan Baku Impor, Harga Jual Produk di RI Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041191/daftar-terbaru-boikot-produk-terafiliasi-israel-starbucks-hilang-ITM3Rq8QQq.png
Daftar Terbaru Boikot Produk Terafiliasi Israel, Starbucks Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/320/3027823/pengadaan-barang-dan-jasa-rumah-sakit-wajib-pakai-produk-lokal-oAzOBw4HiP.jfif
Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Wajib Pakai Produk Lokal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement