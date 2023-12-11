Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Buka Lagi Usai TikTok dan GOTO Resmi Kerja Sama

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:32 WIB
TikTok Shop Buka Lagi Usai TikTok dan GOTO Resmi Kerja Sama
TikTok dan GOTO kerja sama. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan TikTok mengumumkan soal kerja sama kemitraan strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Keduanya akan fokus pada pemberdayaan, serta perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nasional.

 BACA JUGA:

Sebagai bagian dari kemitraan strategis tersebut, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah Tokopedia, di mana TikTok akan memiliki pengendalian atas Tokopedia.

Adapun, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh Tokopedia.

 BACA JUGA:

Dalam kesepakatan ini, TikTok akan menginvestasikan lebih dari USD1,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia, tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GOTO di Tokopedia.

“Melalui kesepakatan ini, TikTok dan GOTO dapat memperluas manfaat bagi pengguna serta pelaku UMKM Indonesia,” kata manajemen GOTO dalam keterangan resminya, Senin (11/12/2023).

Pertumbuhan bisnis Tokopedia setelah dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia, diyakini akan membawa keuntungan bagi GOTO, yang akan tetap menjadi mitra ekosistem bagi Tokopedia, termasuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan layanan keuangan digital melalui GoTo Financial dan on-demand services dari Gojek.

