Ini Cara Ganjar Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 7%

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo memaparkan sejumlah cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 7% lewat kepastian hukum.

Pasalnya kepastian hukum adalah landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di suatu negara, termasuk Indonesia.

Dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023), setidaknya ada 3 cara yang dipaparkan Ganjar.

“Pertama adalah memastikan regulasinya benar, dan itu disusun karena partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat,” kata Ganjar dalam paparannya.

Partisipasi dan aspirasi masyarakat disebut Ganjar penting diserap agar aturan yang diterbitkan pemerintah nantinya bisa benar-benar meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi kerakyatan.

Kedua, kata Ganjar, kepastian hukum bisa berjalan jika sistem kelembagaan pemerintah sudah baik dengan mengikuti dan mematuhi regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan.