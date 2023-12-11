Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Tawarkan Solusi Kongkrit Pengupahan Pekerja

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:37 WIB
Ganjar Tawarkan Solusi Kongkrit Pengupahan Pekerja
Ganjar Pranowo Bicara soal Pengupahan Pekerja (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menawarkan solusi konkrit terkait pengupahan bagi pekerja.

Ganjar menilai, selama ini pekerja, pengusaha dan pemerintah selalu merasa tidak puas dengan ketetapan pengupahan. Ganjar kemudian membagikan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun dan berupaya keras menyelesaikan masalah pengupahan.

Menurutnya, selama ini pekerja seringkali mengkhawatirkan beberapa hal jika menerima upah yang kecil, mulai dari kesehatan hingga biaya anak sekolah.

"Saya temukan 4 problem, buruh takut kalau sakit, maka BPJS hadir, yang urus siapa? negara dan perusahaan," kata Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Kemudian yang kedua, para pekerja takut anaknya tidak bisa sekolah. Oleh karena itu pihaknya menggratiskan sekolah negeri. Jika bersekolah di swasta dan masuk kategori keluarga miskin, akan dibantu oleh subsidi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement