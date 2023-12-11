Ganjar Tawarkan Solusi Kongkrit Pengupahan Pekerja

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut tiga yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menawarkan solusi konkrit terkait pengupahan bagi pekerja.

Ganjar menilai, selama ini pekerja, pengusaha dan pemerintah selalu merasa tidak puas dengan ketetapan pengupahan. Ganjar kemudian membagikan pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun dan berupaya keras menyelesaikan masalah pengupahan.

Menurutnya, selama ini pekerja seringkali mengkhawatirkan beberapa hal jika menerima upah yang kecil, mulai dari kesehatan hingga biaya anak sekolah.

"Saya temukan 4 problem, buruh takut kalau sakit, maka BPJS hadir, yang urus siapa? negara dan perusahaan," kata Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Kemudian yang kedua, para pekerja takut anaknya tidak bisa sekolah. Oleh karena itu pihaknya menggratiskan sekolah negeri. Jika bersekolah di swasta dan masuk kategori keluarga miskin, akan dibantu oleh subsidi.