Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Puncak Perayaan HUT ke-66, Ini Tiga Strategi Jangka Panjang Pertamina

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:45 WIB
Puncak Perayaan HUT ke-66, Ini Tiga Strategi Jangka Panjang Pertamina
Puncak perayaan HUT ke-66 Pertamina. (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 dengan beragam kegiatan menarik yang dihelat di Grha Pertamina, Jakarta (11/12/2023). Puncak HUT ke-66 mengusung tema "Energizing The Nation" dihadiri oleh alumni komisaris dan direksi Pertamina, manajemen Pertamina dan Subholding serta Anak Usahanya, dan pemangku kepentingan.

Dalam video sambutannya, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan harapannya atas HUT ke-66 Pertamina.

"Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66 kepada seluruh keluarga besar PT Pertamina (Persero). Semoga Pertamina mampu terus meningkatkan komitmennya dalam menyediakan kebutuhan energi bangsa, mewujudkan kemandirian energi nasional dan mendorong percepatan transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dirgahayu Pertamina, teruslah berinovasi dan mencetak prestasi, menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia," ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Komisaris Utama Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama turut hadir. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan pencapaian yang luar biasa. Ia yakin dukungan seluruh pihak, mulai dari Perwira hingga Direksi dan Manajemen memiliki peranan penting bagi kemajuan Pertamina.

“Penghargaan selama tiga tahun terakhir, kita lakukan optimalisasi biaya. Tahun lalu kita bukukan keuntungan terbesar dalam sejarah ini karena menanggalkan pakaian kesukaan kita. Kadang-kadang kita ngalah sedikit atau rugi sedikit demi keuntungan bersama," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191760//lpg-QP1o_large.jpg
Pertamina Tindak Tegas Agen Pengoplos Tabung Gas Elpiji Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement