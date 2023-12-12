Puncak Perayaan HUT ke-66, Ini Tiga Strategi Jangka Panjang Pertamina

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 dengan beragam kegiatan menarik yang dihelat di Grha Pertamina, Jakarta (11/12/2023). Puncak HUT ke-66 mengusung tema "Energizing The Nation" dihadiri oleh alumni komisaris dan direksi Pertamina, manajemen Pertamina dan Subholding serta Anak Usahanya, dan pemangku kepentingan.

Dalam video sambutannya, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan harapannya atas HUT ke-66 Pertamina.

"Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66 kepada seluruh keluarga besar PT Pertamina (Persero). Semoga Pertamina mampu terus meningkatkan komitmennya dalam menyediakan kebutuhan energi bangsa, mewujudkan kemandirian energi nasional dan mendorong percepatan transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dirgahayu Pertamina, teruslah berinovasi dan mencetak prestasi, menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia," ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Komisaris Utama Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama turut hadir. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan pencapaian yang luar biasa. Ia yakin dukungan seluruh pihak, mulai dari Perwira hingga Direksi dan Manajemen memiliki peranan penting bagi kemajuan Pertamina.

“Penghargaan selama tiga tahun terakhir, kita lakukan optimalisasi biaya. Tahun lalu kita bukukan keuntungan terbesar dalam sejarah ini karena menanggalkan pakaian kesukaan kita. Kadang-kadang kita ngalah sedikit atau rugi sedikit demi keuntungan bersama," ujarnya.