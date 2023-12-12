Pinjol Belum Mau Melantai di Bursa, Ini Penjelasan OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sampai saat ini belum ada perusahaan peer-to-peer lending atau pinjaman online (Pinjol) yang mengajukan pendaftaran initial public offering (IPO). IPO sendiri dikenal sebagai penawaran umum perdana saham.

Meskipun sebelumnya sempat ada satu perusahaan pinjol yang masuk ke dalam daftar tunggu atau pipeline IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga saat ini belum ada lagi perusahaan lain yang menyampaikan pendaftaran IPO nya.

“Sampai dengan saat ini belum ada P2P Lending yang melakukan IPO melalui bursa efek,” kata Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK.

Selain itu, Agusman juga mengatakan bahwa IPO pada bursa efek menjadi salah satu cara untuk menguatkan permodalan perusahan pinjol. Hal tersebut karena penguatan permodalan perusahaan pinjol dapat dilakukan oleh pemegang saham saja.

Berdasarkan catatan Okezone, OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp58,05 triliun per Oktober 2023. Angka ini tumbuh sebesar 17,66% per tahun.