HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Berakhir di Level Tertinggi Baru pada 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:21 WIB
Wall Street Berakhir di Level Tertinggi Baru pada 2023
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street mencatat kenaikan pada akhir perdagangan Selasa (12/12/2023) waktu setempat namun berhasil ditutup pada level tertinggi baru untuk tahun ini.

Hal itu terjadi menjelang katalis pasar utama minggu ini yang mencakup pembacaan inflasi dan pengumuman kebijakan Federal Reserve, yang akan sangat mempengaruhi ekspektasi investor terhadap jalur suku bunga.

 BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 157,06 poin, atau 0,43%, menjadi 36.404,93, S&P 500 (SPX) naik 18,07 poin, atau 0,39%, menjadi 4.622,44 dan Nasdaq Composite (IXIC) naik 28,51 poin, atau 0,20% menjadi 14.432,49.

Pengamat pasar semakin yakin bank sentral telah selesai dengan siklus kenaikan suku bunganya dan berpotensi menurunkan suku bunga pada paruh pertama tahun depan.

 BACA JUGA:

Ekspektasi ini telah membantu memicu reli ekuitas dalam beberapa pekan terakhir yang mengirim ketiga indeks utama tersebut ke level penutupan tertinggi tahun ini.

Meskipun pasar telah memperhitungkan peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret yang lebih baik dari 50% pada minggu lalu, data pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja meningkat dan tingkat pengangguran menurun, sementara laporan terpisah menunjukkan ekspektasi inflasi konsumen telah menurun.

Telusuri berita finance lainnya
