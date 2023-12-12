JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa IHSG belum mampu menembus 7.201.
"Sehingga IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji area terdekatnya di 7.032 hingga 6.987," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (12/12/2023).
BACA JUGA:
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041, 7.011 dan resistance 7.219, 7.250.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini:
BACA JUGA:
- ANTM - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.615-1.645
Target Price: 1.715, 1.810
Stoploss: below 1.580