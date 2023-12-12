IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,23% ke 7.104

IHSG dibuka menguat hari ini. (Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,23% di 7.104,97 pada perdagangan Selasa (12/12/2023).

Hingga pukul 09.01 waktu JATS, indeks komposit bergerak positif 0,20% di 7.102,92.

BACA JUGA:

Sebanyak 162 saham menguat, 116 melemah, dan 249 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp422,94 miliar, dari net-volume 1,01 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA:

LQ45 naik 0,15% di 938,07, indeks JII melemah 0,21% di 523,99, indeks MNC36 menguat 0,18% di 351,07, serta IDX30 menanjak 0,07% di 480,45.