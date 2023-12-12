UBM Komitmen Beri Edukasi Investasi sejak Dini

Wakil Rektor UBM Bicara soal Investasi Saham Sejak Dini (Foto: MPI)

JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan MNC Group menyelenggarakan The 9th National Investment Day di Auditorium UBM, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dalam acara tersebut terdapat Seminar Nasional dengan tema Rescue Rangers: Smart Investments in Digital Era yang dibawakan oleh Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) Yudi Hamka.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bunda Mulia Kandi Sofia Senastri Dahlan mengatakan, pihaknya berkomitmen mengedukasi mengenai pentingnya berinvestasi sejak muda.

"Harapan kami adalah bahwa kaum milenial yang khususnya saat ini diwakili oleh para mahasiswa UBM, akan semakin giat dalam beraktivitas di pasar modal," katanya.

Menurut Kandi, kedepanya pasar modal Indonesia akan sangat bergantung pada aktivitas dari kaum milenial tersebut yang nantinya bermain di sana.