JAKARTA - Harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengalami rebound usai bergerak menyentuh Rp81 pada pembukaan hari ini Selasa (12/12/2023).
Ini berlangsung saat pelaku pasar menyambut peluncuran kampanye ‘Beli Lokal’ oleh TikTok dan Tokopedia dalam momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).
Pantauan data perdagangan, GOTO stagnan 0,00% di Rp86 saat opening-session. Harga saham GOTO cukup fluktuatif di menit-menit awal dengan range harga di Rp81-Rp89 per saham.
Hingga pukul 09.15 waktu JATS, GOTO naik 1,16% di Rp87. Transaksi-net mencapai Rp254,13 miliar, dengan volume bersih Rp2,97 miliar. Pagi ini, nilai kapitalisasi pasar GOTO mencapai Rp104,52 triliun.
Harga Rp81 per saham yang disentuh GOTO terhitung merupakan level terendah saham terhitung selama 30 hari terakhir.