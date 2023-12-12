Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham GOTO Rebound Capai Rp81 Usai Kerja Sama dengan TikTok

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:44 WIB
Saham GOTO <i>Rebound</i> Capai Rp81 Usai Kerja Sama dengan TikTok
Harga saham GOTO naik usai kerja sama dengan TikTok. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengalami rebound usai bergerak menyentuh Rp81 pada pembukaan hari ini Selasa (12/12/2023).

Ini berlangsung saat pelaku pasar menyambut peluncuran kampanye ‘Beli Lokal’ oleh TikTok dan Tokopedia dalam momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

 BACA JUGA:

Pantauan data perdagangan, GOTO stagnan 0,00% di Rp86 saat opening-session. Harga saham GOTO cukup fluktuatif di menit-menit awal dengan range harga di Rp81-Rp89 per saham.

Hingga pukul 09.15 waktu JATS, GOTO naik 1,16% di Rp87. Transaksi-net mencapai Rp254,13 miliar, dengan volume bersih Rp2,97 miliar. Pagi ini, nilai kapitalisasi pasar GOTO mencapai Rp104,52 triliun.

 BACA JUGA:

Harga Rp81 per saham yang disentuh GOTO terhitung merupakan level terendah saham terhitung selama 30 hari terakhir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement