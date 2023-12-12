Gandeng TikTok, Saham GOTO Diprediksi Makin Cuan

Prediksi saham GOTO usai kerja sama dengan TikTok. (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Tiktok resmi bekerja sama. Hal tersebut pastinya menuai dampak pada saham GOTO sebagai induk grup.

Associate Director Erdikha Yunia Lie mengatakan GOTO sebenarnya berasal dari dua perusahaan yaitu Gojek dan Tokopedia.

BACA JUGA:

"Which is good karena GOTO dari Gojek ini bisa lebih fokus dengan bisnis mereka di ojek dan di financingnya, dan TikTok itu bisa fokus dengan Tokopedia karena TikTok punya algorithm is one of the best," ungkap Yunia dalam Market Buzz Power Breakfast IDX, Selasa (12/12/20230.

BACA JUGA:

Menurut Yunia, dengan besarnya market TikTok di Indonesia masuk ke Tokopedia sangat membantu untuk peningkatan penjualan dan pasar dalam negeri.

"Mungkin ada konsekuensinya juga karena Gojek dan Tokopedia karya anak bangsa Indonesia, dengan adanya TikTok yang dari asing itu masuk, kalau kedepannya lebih baik ya why not," jelas Yunia.