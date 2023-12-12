Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Cabut Suspensi Saham Natura City Developments (CITY)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:30 WIB
BEI Cabut Suspensi Saham Natura City Developments (CITY)
BEI cabut suspensi saham CITY. (Foto: BEI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut penghentian sementara perdagangan Saham (unsuspensi) PT Natura City Developments Tbk (CITY) setelah sempat dihentikan sementara pada 23 November 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham CITY secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini.

 BACA JUGA:

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan saham PT Natura City Developments Tbk (CITY) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 12 Desember 2023," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Senin (11/12/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham CITY dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00066/BEI.WAS/11-2023 tanggal 23 November 2023 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Natura City Developments Tbk (CITY).

Halaman:
1 2
