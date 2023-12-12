Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditanya Soal Pengangguran, Ganjar Pranowo: Kita Buka Ruang Investasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:29 WIB
Ditanya Soal Pengangguran, Ganjar Pranowo: Kita Buka Ruang Investasi
Jawaban Ganjar Pranowo soal pengangguran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan dari capres nomor urut dua Prabowo Subianto soal pengangguran.

“Makasih Pak Prabowo isu ini sangat kontekstual. Dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan,” kata Ganjar pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar pun mengatakan ada beberapa poin untuk mengatasi hal ini salah satunya adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik.

“Kepastian hukumnya berjalan dengan baik transparan akuntabel mudah murah cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan mereka akan pergi tidak mau datang,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga mengatakan bahwa harus dibuka kawasan industri. “Ketika mereka datang sudah masuk berinvestasi katakan pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitas Kawasan Industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, its on going bisnis umpama, maka ketika kemudian itu sudah berjalan.”

1 2
