Riset MNC Sekuritas: Intip Pergerakan IHSG hingga Rekomendasi Saham Hari Ini

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,5% ke level 7.125 disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan selama IHSG belum mampu untuk menembus 7.201 sebagai resistance terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan masih berada di awal wave (ii) dari wave (iii) pada label hitam.

"Sehingga IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji area terdekatnya di 7.032 hingga 6.854," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (13/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041, 7.011 dan resistance 7.219, 7.250.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- BFIN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.120-1.145

Target Price: 1.210, 1.320

Stoploss: below 1.080