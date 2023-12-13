Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |15:52 WIB
Presiden Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk
Presiden Jokowi janji tambah pupuk subsidi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Jokowi janji menambah subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi pangan para petani. Presiden pun menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah terjadinya permasalahan yang saat ini dikeluhkan oleh para petani.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Pembinaan Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa se-Provinsi Jawa Tengah, di Alun-alun Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Desember 2023.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, urusan pupuk, Pak Mentan tadi sudah menyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada," kata Presiden.

Adapun terkait dengan angka subsidi pupuk, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah masih akan menghitung angka tersebut terlebih dahulu. Presiden akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kekurangan anggarannya.

"Nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan, sebentar, semuanya itu dihitung, kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu--memang prosedurnya seperti itu--minta persetujuan oleh DPR RI baru Menteri Keuangan bisa menambah," kata Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara menyebut bahwa ia memahami segala keluhan petani terkait permasalahan pupuk. Kepala Negara pun memastikan bahwa permasalahan pupuk akan menjadi fokus penyelesaian oleh pemerintah.

