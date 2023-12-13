Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gerbang Tol Papanggo Dibuka, Akses ke Jakarta International Stadium Semakin Mudah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |16:06 WIB
Gerbang Tol Papanggo Dibuka, Akses ke Jakarta International Stadium Semakin Mudah
Gerbang Tol Papango Dibuka. (foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mobilitas masyarakat yang ingin mengakses Jakarta International Stadium (JIS) semakin dipermudah dengan keberadaan Gerbang Tol Papanggo, Ini merupakan bagian dari Pengembangan HBR 2 (elevated) di ruas Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono M.Sc yang telah beroperasi dan bisa digunakan masyarakat

Pengoperasian Gerbang Tol Papanggo berdasarkan pada Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 27 November 2023, Nomor : 1704/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Pengoperasian Ramp 1 dan Ramp 2 Papanggo sebagai bagian dari Jalan Tol Cawang - Tj Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit.

Diharapkan juga dengan kehadiran Gerbang ini akan memberikan kemudahan kepada warga disekitar, termasuk Warakas, Sunter, Papanggo dan sekitarnya, serta dapat menggerakan roda perekonomian, sehingga masyarakat dapat menikmati keberadaan dari Tol Ir Wiyoto Wiyono ini.

Penetapan golongan jenis kendaraan dan pemberlakuan besaran tarif Gerbang Tol Papanggo mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor : 74/KPTS/M/2022 Tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cawang- Tomang Pluit dan Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit sehingga tarif menyesuaïkan dengan Gerbang lainnya di ruas Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono M.Sc.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
