Akses Petani ke Pupuk Subsidi Harus Diperluas

JAKARTA – Akses petani terhadap pupuk bersubsidi harus diperluas meskipun ada kenaikan harga. Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan, meskipun harganya naik, pemerintah harus menjamin akses petani terhadap pupuk bisa terjaga.

Salah satunya dengan memperbanyak kios pupuk bersubsidi dan Kartu Tani. Dia mengakui ada kenaikan harga pupuk di pasar dunia.

Kenaikan itu akibat naiknya harga bahan baku karena konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, menurut anggota DPR dapil Kabupaten Bogor ini, produksi pupuk di dalam negeri belum bisa memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

"Kios pupuk bisa diperbanyak supaya warga yang sudah mendapatkan Kartu Tani bisa semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi,” tutur Ravindra, Rabu (13/12/2023).

Legislator dari partai berlogo pohon beringin ini mengatakan, permintaan ini terkait dengan keluhan dari para petani di wilayah Kabupaten Bogor yang kesulitan mengakses pupuk.