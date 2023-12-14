Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sat-set! Ganjar Siap Sikat dan Bersihkan Pungli di Dunia Industri

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:31 WIB
Sat-set! Ganjar Siap Sikat dan Bersihkan Pungli di Dunia Industri
Ganjar siap sikat pungli di dunia industri (Foto: MPI)
A
A
A

KABUPATEN BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap sikat dan bersihkan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di dunia kerja dan industri. Hal itu sekaligus menjawab curhatan dua pemuda saat acara konsolidasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gedung Guru, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/12/2023).

Ganjar setiba di lokasi langsung diserbu oleh ribuan warga dan pelaku UMKM se-Kabupaten Bekasi. Mereka saling berebut foto dan salaman hingga Ganjar memasuki gedung acara.

Selanjutnya, politikus berambut putih itu menyapa dan mengajak dialog secara langsung dengan para hadirin. Saat itu, ada seorang pemuda pengangguran yang menceritakan pengalaman pahit ketika mencari pekerjaan.

Dia terpaksa harus menitipkan surat lamaran kepada seorang oknum perusahaan dan dipungut biaya untuk bisa diterima kerja. Pengakuan itu dikuatkan oleh pemuda yang lain, karena merasa punya cerita yang sama.

Mendengar itu, Ganjar merasa miris dan prihatin dengan kondisi dunia industri saat ini. Ia bersama Mahfud MD berkomitmen akan membereskan praktik-praktik pungli tersebut.

"Menyedihkan pengakuan dua orang yang mencari pekerjaan harus lewat calo dan nyogok. Inilah yang mesti disikat, dan inilah yang mesti dibersihkan," tegasnya.

Halaman:
1 2
