Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat Uji Rentang 7.200

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat apabila IHSG mampu menembus area resistance di 7.201. Maka diperkirakan posisi IHSG sedang berada di awal wave (v) dari wave [i] pada label merah, sehingga IHSG akan menguji rentang area 7.214-7.264.

"Namun sebaliknya, apabila IHSG belum mampu untuk menembus 7.201 sebagai resistance terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan masih berada di awal wave (ii) dari wave [iii] pada label hitam, sehingga IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji area terdekatnya di 7.032 hingga 6,854," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (15/12/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041. 7.011 dan resistance 7.201. 7.219.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ACES - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 640-670

Target Price: 725, 750

Stoploss: below 625