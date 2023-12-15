JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat apabila IHSG mampu menembus area resistance di 7.201. Maka diperkirakan posisi IHSG sedang berada di awal wave (v) dari wave [i] pada label merah, sehingga IHSG akan menguji rentang area 7.214-7.264.
"Namun sebaliknya, apabila IHSG belum mampu untuk menembus 7.201 sebagai resistance terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini diperkirakan masih berada di awal wave (ii) dari wave [iii] pada label hitam, sehingga IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji area terdekatnya di 7.032 hingga 6,854," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (15/12/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041. 7.011 dan resistance 7.201. 7.219.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ACES - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 640-670
Target Price: 725, 750
Stoploss: below 625