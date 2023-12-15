Akuisisi Tambang, Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Dapat Pinjaman Rp3,5 Triliun

JAKARTA – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengantongi sasilitas Pinjaman Term Loan dan Revolving Sindikasi senilai Rp3,5 triliun. Fasilitas tersebut diberikan oleh tiga Bank nasional, yang juga bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners.

Perseroan mengungkap dana tersebut akan digunakan Petrindo untuk kebutuhan modal kerja, pembiayaan serta pemeliharaan aset perusahaan, serta penyelesaian akuisisi beberapa perusahaan lainnya di sektor pertambangan, energi, dan minerals.

“Kami menyambut baik fasilitas yang diberikan oleh para mitra lender kami yang didasarkan pada kepercayaan kuat terhadap strategi pertumbuhan Petrindo dalam memperluas jaringan usaha yang berkelanjutan dengan selalu mengedepankan asas Good Corporate Governance dan best practices di industri kami,” papar Chief Financial Officer Petrindo Kartika Hendrawan, Jumat (15/12/2023).