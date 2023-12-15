Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Akuisisi Tambang, Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Dapat Pinjaman Rp3,5 Triliun

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |15:02 WIB
Akuisisi Tambang, Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Dapat Pinjaman Rp3,5 Triliun
Emiten CUAN dapat sindikasi pembiayaan dari 3 bank (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAPT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengantongi sasilitas Pinjaman Term Loan dan Revolving Sindikasi senilai Rp3,5 triliun. Fasilitas tersebut diberikan oleh tiga Bank nasional, yang juga bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arrangers and Bookrunners.

Perseroan mengungkap dana tersebut akan digunakan Petrindo untuk kebutuhan modal kerja, pembiayaan serta pemeliharaan aset perusahaan, serta penyelesaian akuisisi beberapa perusahaan lainnya di sektor pertambangan, energi, dan minerals.

“Kami menyambut baik fasilitas yang diberikan oleh para mitra lender kami yang didasarkan pada kepercayaan kuat terhadap strategi pertumbuhan Petrindo dalam memperluas jaringan usaha yang berkelanjutan dengan selalu mengedepankan asas Good Corporate Governance dan best practices di industri kami,” papar Chief Financial Officer Petrindo Kartika Hendrawan, Jumat (15/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement