HOME FINANCE HOT ISSUE

Layanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Punya Kualitas Tinggi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |21:40 WIB
Layanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Punya Kualitas Tinggi
Ombudsman Kunjungi Mal Pelayanan Publik Jakarta. (Foto: Okezone.com/DPMPTSP)
A
A
A

JAKARTA – Ombudsman mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Kepala Keasistenan Rekomendasi dan Monitoring Ombudsman RI, Ratna Sari Dewi menjelaskan, kunjungan ini sangat penting agar pihaknya mendapatkan gambaran utuh terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Ombudsman RI juga perlu memastikan langsung pelayanan publik yang ada di MPP Provinsi DKI Jakarta betul-betul berjalan baik.

"Tujuannya untuk memastikan pelayanan tetap berjalan. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk memberitahu masyarakat yang mungkin memang datang ke Ombudsman terkait pelayanan MPP, khususnya terkait teknisnya. Selain bidang pengawasan, Ombudsman juga perlu mengetahui teknis-teknis pelayanan walaupun tidak detail ya, secara umum itu tujuannya,” ungkap Ratna di MPP Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2023).

Dirinya berharap DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyelenggara MPP, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Terlebih, menurutnya MPP Provinsi DKI Jakarta juga telah mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.

“Dari penilaian Ombudsman, sejak 2022 sampai 2023 MPP Provinsi DKI Jakarta mendapatkan zona kepatuhan hijau dengan kualitas tertinggi,” jelas Ratna.

Selain itu, Ratna mengaku bangga, hingga saat ini MPP Provinsi DKI Jakarta menjadi role model atau percontohan bagi daerah-daerah lainnya dalam praktik baik penyelenggaan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

“Kami merasa senang, merasa bangga juga bahwa MPP Provinsi DKI Jakarta menjadi role model. Hal itu merupakan bagian pencapaian yang harus disyukuri oleh temanteman di MPP Provinsi DKI Jakarta, dari Ombudsman tentu merasa itu adalah hal yang penting,” pungkas Ratna.

