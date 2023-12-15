Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kota dengan Biaya Hidup Paling Mahal di Indonesia

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |07:01 WIB
Kota dengan Biaya Hidup Paling Mahal di Indonesia
Biaya hidup termahal di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa kota di Indonesia yang memiliki biaya hidup paling mahal. Data ini didasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Sumartini, menjelaskan bahwa berdasarkan nilai konsumsi rata-rata per bulan dari 90 kota, DKI Jakarta menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia. Lantas kota apa saja yang termasuk dengan biaya paling mahal di Indonesia?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam survei tersebut DKI Jakarta menduduki posisi pertama dengan nilai rata-rata konsumsi per bulan mencapai Rp 14,88 juta pada 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,63% dari tahun 2018. Dimana pada 2018 DKI Jakarta berada di urutan kedua dengan nilai rata-rata Rp13,45 juta.

Pada tahun 2022, Kota Bekasi menempati urutan kedua dalam hal nilai rata-rata konsumsi per bulan sebesar Rp14,33 juta. Nilai ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, di mana Kota Bekasi berada di urutan pertama dengan angka Rp13,67 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
