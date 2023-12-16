Penyebab Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp6.037 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada Oktober 2023. Tercatat sebesar USD392,2 miliar setara Rp6.037 triliun (kurs Rp15.393 per USD).

Penurunan posisi Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan dana investor non residen pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” ujarnya Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.

Pemanfaatan ULN pada Oktober 2023 mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap solid pada ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,4%), jasa pendidikan (16,7%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,0%).

Selain itu ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2023 tercatat sebesar USD196,9 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD196,7 miliar.