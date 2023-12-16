4 Fakta BPJS Kesehatan Lepas dari Orang Tua hingga Tanggungan Anak Ke-4

JAKARTA - BPJS merupakan program jaminan kesehatan penduduk Indonesia. Terdapat syarat dan ketentuan untuk anak yang tergabung dalam BPJS Kesehatan orang tuanya

BPJS Kesehatan sendiri adalah badan hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia termasuk anak-anak yang masih bergantung pada orang tua.

Selain itu, tidak selamanya anak bisa ikut dalam program BPJS Kesehatan bersama orang tuanya. Hal itu karena di umur tertentu anak sudah diminta untuk lepas dari program BPJS Kesehatan bersama orang tuanya.

berikut fakta anak yang sudah bisa lepas dari BPJS Kesehatan orang tuanya.

1. Ketentuan Anak Lepas dari BPJS Orang Tua

Untuk anak-anak yang lepas dari BPJS Kesehatan orang tuanya memiliki aturan tertentu. Berikut ini aturan anak lepas dari BPJS orang tua.