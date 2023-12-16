Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dear PNS, Simak Kisi-Kisi agar Tukin Naik Tahun Depan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |09:51 WIB
Dear PNS, Simak Kisi-Kisi agar Tukin Naik Tahun Depan
Kisi-kisi agar tukin PNS naik tahun depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PANRB Azwar Anas membeberkan kisi-kisi agar tunjangan kinerja (tukin) PNS tahun depan naik. Ini berlaku bagi PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Azwar Anas menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengendalikan inflasi, menarik investasi untuk mengembangkan perekonomian daerah, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, dan mengadopsi digitalisasi. Sehingga dengan indikator tersebut, maka ujungnya ada nilai Reformasi Birokrasi yang naik, dan menjadi penilaian sebelum menaikan tukin para PNS.

"Hari ini Kementerian/Lembaga datang ke kami, banyak sekali terutama di akhir tahun, agar nilai RB (Reformasi Birokrasi) naik, ujungnya supaya tunjangan kinerja naik," jar Azwar Anas dalam acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesian 2023 di Jakarta, dikutip Sabtu (16/12/2023).

"Kami telah bersepakat dengan pak Mendagri dan pak Menko, yaitu mereka yang harus bisa menekan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan investasi, dan belanja katalog produk dalam negerinya tinggi, dan menjaga inflasi, dan di bawahnya digitalisasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Azwar Anas menjelaskan berdasarkan perhitungan BPS, peralihan belanja produk impor ke belanja produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat berdampak ekonomi hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja.

"Ke depannya, kita akan berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi produk dalam negeri, lebih berkomitmen dalam bangga Indonesia, baik bangga buatan Indonesia dan juga bangga berwisata di Indonesia," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement