Siap-Siap Ada Lowongan Calon Hakim pada Rekrutmen CPNS 2024

JAKARTA - Pemerintah membuka formasi calon hakim dalam perekrutan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan saat ini untuk formasi hakim sendiri dinilai masih kurang. Hal karena menang dalam beberapa waktu ke belakang Pemerintah jarang membuka formasi untuk hakim.

“Jadi setelah beberapa waktu sudah tidak ada formasi cakim secara besar-besaran, maka ini menjadi pertimbangan dari Kementerian PANRB untuk menyediakan formasi untuk calon hakim tahun 2024. Karena kekurangannya cukup banyak,” ucap Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/12/2023).

Anas juga menyampaikan pengadaan cakim dilakukan untuk mengisi kebutuhan Hakim yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengadaan Hakim diseleksi dari cakim yang berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai PNS dari penetapan kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi sebagai Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Proses pengadaan hakim dilaksanakan dengan langkah yang serupa seperti rekrutmen CASN pada umumnya, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim. Anas menerangkan bahwa meskipun melibatkan uji kompetensi, menjadi hakim memerlukan tahapan khusus yang dijalankan oleh MA.