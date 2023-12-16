Tiket Kereta Api Periode Nataru Masih Tersedia, Ini Daftarnya

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan tiket kereta api periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) masih tersedia. KAI mencatat pembelian tiket kereta api (KA) periode nataru mencapai 1.142.782. Jumlah itu tercatat hingga Sabtu pagi, (16/12/2023).

VP Public Relations KAI, Joni Martinus mengatakan, angka pembelian tiket setara 40,15% dari total tiket yang disediakan yakni 2.846.558. Tiket tersebut untuk perjalanan kereta api jarak jauh, menengah, dan lokal.

“Berikut kami sampaikan posisi ketersediaan tempat duduk KA pada masa Liburan Natal & Tahun Baru (Nataru) selama 18 hari (21 Desember 2023 s/d 7 Januari 2024), berdasarkan data pada Sabtu tanggal 16 Desember 2023, pkl 07.00 WIB,” ungkap Joni.

“Tiket yang terjual sebanyak 1.142.782 tiket atau 40,15% dari total tiket yang disediakan yakni sebanyak 2.846.558 tiket KA Jarak Jauh, Menengah, dan Lokal yang dikelola oleh KAI,” paparnya.

Adapun rincian tiket yang telah dipesan masyarakat sebagai berikut:

a. Kelas eksekutif: 277.879 tiket terjual (Kapasitas 858.510 tempat duduk).

b. Kelas bisnis: 36.149 tiket terjual (Kapasitas 129.908 tempat duduk).

c. Kelas Ekonomi: 832.027 tiket terjual (Kapasitas 1.871.422 tempat duduk).