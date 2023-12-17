3 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan saat Naik Kereta Cepat Whoosh

3 Hal Ini Tak Boleh Dilakukan saat Naik Kereta Cepat Whoosh. (Foto: KCIC)

JAKARTA - Kereta Cepat Whoosh memiliki aturan yang harus diikuti oleh penumpang guna menjaga kenyamanan bersama.

Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan pengalaman perjalanan yang aman, efisien, dan menyenangkan bagi semua penumpang.

Berikut ini aturan selama naik Kereta Cepat Whoosh dikutip laman Instagram @keretacepat_id, Minggu (17/12/2023):

1. Tak Boleh Selonjorin Kaki Sampai Depan

Penting sekali menjaga kenyamanan diri sendiri dan orang lain di dalam kereta cepat.

Salah satu kelakuan yang dapat membuat penumpang lain merasa tidak nyaman adalah saat seseorang selonjorin kaki hingga sampai depan kursi, sehingga membuat kursi tersebut menjadi kotor.

2. Kaki Nginjek Kursi Kereta

Kursi kereta yang dirancang untuk kenyamanan dan tahan banting seharusnya digunakan sebagai tempat duduk bagi para penumpang, bukan untuk diinjak-injak.

Tindakan menginjak kursi tersebut dapat membuatnya kotor dan mengecewakan prami, seharusnya penumpang menjaga etika dan menghormati fasilitas umum seperti kursi kereta tersebut.