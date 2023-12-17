Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Tukin PNS Naik Tahun Depan

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |04:29 WIB
Syarat Tukin PNS Naik Tahun Depan
Tukin PNS naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri PANRB Azwar Anas mengungkapkan strategi untuk meningkatkan tunjangan kinerja (tukin) PNS tahun depan.

Azwar mengatakan, salah satu strategi yang diusulkan adalah mengendalikan inflasi, menarik investasi untuk pengembangan ekonomi daerah, dan mengoptimalkan belanja produk dalam negeri. Azwar Anas juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

"Kami telah bersepakat dengan pak Mendagri dan pak Menko, yaitu mereka yang harus bisa menekan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan investasi, dan belanja katalog produk dalam negerinya tinggi, dan menjaga inflasi, dan di bawahnya digitalisasi," kata Azwar Anas pada acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia 2023, Jakarta, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Dengan menitikberatkan pada reformasi birokrasi dan dukungan terhadap produk dalam negeri. Kedepannya dapat berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi, sehingga Indonesia memiliki kebanggaan baik dalam sektor produk lokal maupun sektor pariwisata.

Dalam konteks pendorong ekonomi lokal, Azwar Anas menekankan peralihan dari belanja produk impor ke produk dalam negeri. Menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja senilai Rp400 triliun dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi hingga 1,7%, dengan serapan tenaga kerja mencapai 2 juta orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement