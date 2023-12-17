Kereta Api Argo Lawu Generasi Baru Buatan INKA Siap Beroperasi

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan KA Argo Lawu relasi Gambir – Solo Balapan PP dengan menggunakan jenis Kereta Eksekutif New Generation dan Kereta Luxury New Generation mulai Senin (18/12/2023).

Kereta New Generation tersebut merupakan bagian dari pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation periode 2023 hingga 2026 yang didatangkan dari PT INKA (Persero).

“Pengoperasian Kereta Eksekutif New Generation dan Kereta Luxury New Generation ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI kepada seluruh pelanggan menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, khususnya pelanggan KA Argo Lawu. Selanjutnya, Kereta New Generation ini akan kami operasikan untuk KA-KA lainnya secara bertahap,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).

Keunggulan Kereta Eksekutif dan Luxury New Generation ini di antaranya pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta sudah menggunakan pintu elektrik otomatis.

Hal ini akan semakin memudahkan pelanggan dalam membuka ataupun menutup pintu tanpa mengeluarkan banyak energi. Suara aktivitas buka-tutup pintu pun menjadi lebih senyap.