Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indonesia Bond Market Directory Terbuka Bagi Seluruh Stakeholders Pasar Modal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:06 WIB
Indonesia Bond Market Directory Terbuka Bagi Seluruh Stakeholders Pasar Modal
PHEI-BEI Luncurkan IBDM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) telah meluncurkan Electronic Indonesia Bond Market Directory (IBMD). Produk publikasi hasil kolaborasi dengan PT Bursa Efek indonesia (BEI) merupakan panduan yang berisi data dan informasi terkait pasar surat utang.

Direktur Utama PHEI, M. Khadafi Mukrom, mengatakan selama ini penerbitan IBMD dilakukan secara hardcopy. Percepatan digitalisasi mendorong pengadaan IBMD dengan prinsip ramah lingkungan.

“IBMD selama ini hardcopy, saat ini sudah softbook, sehingga produksinya bisa cukup tebal, dan harapannya dalam bentuk elektronik ini lebih mudah diakses, lebih user-friendly dan bisa kita pasarkan dengan cara web-based,” kata Khadafi saat ditemui selepas peluncuran di Main Hall BEI, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2023).

Anak usaha BEI ini memastikan bahwa siapa saja dapat mengakses IBMD karena ini penerbitan juga ditujukan untuk memfasilitasi riset-riset yang berkaitan seputar pasar surat utang.

“Penerbitan tahun ini berbentuk elektronik dan interaktif, sehingga mereka bisa mengakses melalui website kami, dan linknya juga ikut disebarkan melalui BEI. Ini free access untuk semua,” tegas Khadafi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192605/bei-tMhw_large.JPG
BEI Catat 26 Perusahaan Gelar IPO pada 2025, Dana yang Dihimpun Capai Rp 18,11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192601/bei-AziW_large.JPG
Bos BEI Sebut IHSG Cetak Rekor 24 Kali di 2025, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp16.000 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement