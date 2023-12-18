Ada Lowongan Formasi Sektor Pariwisata pada CPNS 2024

JAKARTA - Pemerintah siap menambah formasi di sektor pariwisata pada rekrutmen CPNS 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Azwar Anas mengatakan, rekrutmen CPNS 2024 akan menambahkan formasi pada sektor pariwisata sebab kurangnya SDM.

BACA JUGA:

Azwar menambahkan pada 2024 formasi CASN di bidang pariwisata bakal ditambah. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan.

"Pariwisata ini menjadi bagian atau startegi bapak presiden untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, ini menjadi prioritas, tetapi SDM belum mendapatkan support yang cukup," ujar Azwar Anas saat ditemui usai acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia 2023.

BACA JUGA:

Selain itu, melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pemerintah akan bangun “10 Bali Baru”. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia.