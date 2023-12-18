Tingkat Ketepatan Waktu Keberangkatan Kereta Cepat Whoosh Capai 99,9%

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan bahwa pihaknya telah mengangkut sebanyak 881 ribu penumpang sejak beroperasi resmi secara komersil pada 17 Oktober hingga 17 Desember 2023.

Adapun 2 bulan beroperasi tersebut sudah sebanyak 1.869 perjalanan kereta cepat Whoosh.

BACA JUGA:

GM Corporate Seceretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan dari ratusan perjalanan kereta cepat Whoosh ini, tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,9% dengan rata-rata kelambatan pemberangkatan dari Stasiun awal hanya 0,1 detik saja.

Sementara untuk kedatangan, ketepatan waktunya juga cukup baik dengan mencapai 95% dari keseluruhan perjalanan.

BACA JUGA:

"Kereta Cepat Whoosh tidak hanya mempersingkat waktu perjalanan tapi juga dan memiliki ketepatan waktu perjalanan yang sangat baik," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12/2023).

Eva menyebutkan, ketepatan waktu pemberangkatan menjadi salah satu hal penting khususnya ditengah volume penumpang Whoosh yang terus meningkat, 2 bulan beroperasi komersil sejak 17 Oktober 2023 hingga 17 Desember 2023 kereta cepat Whoosh telah mengangkut sebanyak 881 ribu penumpang.

Dia mengatakan rekor jumlah penumpang terbanyak terjadi pada 19 November 2023 dengan total 21.537 penumpang per hari.

KCIC akan terus mengevaluasi berbagai hal yang terkait operasional, keselamatan, dan keamanan Kereta Cepat Whoosh untuk menghadirkan layanan Kereta Cepat Whoosh yang terus dapat diandalkan.