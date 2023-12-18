Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendadak Heboh! Ganjar Kunjungi Pasar Induk Wonosobo, Rindu Warsini Terobati

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:17 WIB
Mendadak Heboh! Ganjar Kunjungi Pasar Induk Wonosobo, Rindu Warsini Terobati
Ganjar Blusukan ke Pasar Induk Wonosobo. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

WONOSOBO - Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pasar Induk Wonosobo Jawa Tengah. Suasana pun mendadak heboh karena pedagang tampak bahagia dan histeris seperti seorang anak yang merindukan bapaknya pulang.

Ya, Ganjar bukan sekali ini berkunjung dan menemui para pedagang Pasar Induk Wonosobo. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah suami Siti Atikoh itu rajin turun ke bawah, termasuk pasar.

Seperti yang dirasakan oleh Warsini, pedagang pakaian di Pasar Induk Wonosobo. Ia sangat senang bisa kembali bertemu dengan Ganjar. Momen itu ia abadikan melalui video di ponselnya.

"Iya rasanya senang Pak Ganjar ke sini lagi. Dulu pernah ke sini," katanya, Senin (18/12/2023).

Sikap politikus berambut putih itu yang dekat dengan rakyat membuat warga rindu. Sehingga kedatangan Ganjar kali ini disambut meriah dan hangat.

"Iya kangen sama Pak Ganjar. Orangnya baik dan peduli pada masyarakat kecil," ungkapnya.

Hal serupa juga dirasakan Bu Dzakir, yang tidak mampu membendung ekspresi kebahagiaannya. Kedatangan Ganjar mampu mengobati rindu.

"Iya senang. Pak Ganjar itu orangnya baik dan suka blusukan," tuturnya.

Halaman:
1 2
