Daftar Perusahaan IPO Diprediksi Ramai Usai Pemilu 2024

Antrian perusahaan yang IPO akan ramai usai Pemilu (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) diprediksi ramai pada semester kedua tahun 2024.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengatakan, hal tersebut biasa dilakukan oleh perusahaan. Namun, keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi pasar.

“Tapi ada juga yang benar-benar mendorong untuk IPO lebih awal. Biasanya memang di pertengahan tahun,” kata Oki dalam Media Gathering di Jakarta pada Selasa (19/12/2023).

Oki melanjutkan, sebelum memutuskan untuk menggelar IPO, perusahaan akan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi fundamental dan faktor pertumbuhan perusahaan. Menurut Oki, jika perusahaan memiliki faktor pertumbuhan baik, maka akan lebih mendukung untuk melakukan IPO.

“Jadi akan melihat faktor pertumbuhannya, kalau tidak ada faktor pertumbuhannya pasti tidak akan laku juga,” ujar Oki.