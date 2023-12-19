Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Menghijau pada Level 7.187

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:27 WIB
IHSG Berakhir Menghijau pada Level 7.187
IHSG Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup menguat 68,32 poin atau 0,96% ke level 7.187,84.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (19/12/2023), terdapat 304 saham menguat, 228 saham melemah dan 232 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,8 triliun dari 19,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,42% ke 953,152, indeks JII menguat 0,52% ke 528,834, indeks IDX30 menguat 0,48% ke 487,147 dan indeks MNC36 menguat 0,34% ke 357,001.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,95%, barang baku 0,06%, non siklikal 0,16%, siklikal 0,36%, kesehatan 1,05%, keuangan 0,42%, properti 0,19%, teknologi 0,65%, transportasi 0,6%. Sedangkan yang melemah hanya industri 0,15% dan infrastruktur 0,63%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Kimia Farma Tbk (KAEF) naik 24,90% ke Rp1580, PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) naik 24,82% ke Rp855 dan saham PT Phapros Tbk (PEHA) naik 23,13% ke Rp825.

